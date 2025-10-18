Andrea Levy, a Benjamín Prado sobre Franco: "Murió en la cama. ¿Cómo le íbamos a juzgar? "

La última encuesta del CIS revela que más del 17% de los jóvenes cree que la dictadura fue mejor que la democracia actual. En La Roca, los colaboradores analizaron las causas de esta percepción y coincidieron en señalar la falta de educación histórica.

Cada vez son más los jóvenes que se sienten atraídos por discursos conservadores e incluso autoritarios. Según los datos publicados por el último CIS, más del 17% de los jóvenes asegura que la dictadura, que no vivieron, fue mejor que la democracia actual.

Desde el plató de La Roca, Nuria Roca comentó que ha hablado con varios docentes que le han confesado que no llegan a impartir en clase el tema de la dictadura franquista por falta de tiempo.

Por su parte, el escritor Benjamín Prado recordó un ejemplo claro de cómo se aborda esta etapa en los libros escolares: "Yo he visto los libros de historia de mi hija cuando estudiaba y decía literalmente: 'En 1936 hubo en España una Guerra Civil a la que siguió una dictadura que duró 38 años. En 1977 regresó la Democracia'", relató el colaborador, y añadió que en esa falta de conocimiento está la raíz de que muchos jóvenes vean a Franco como algo positivo.

"Ahí está el problema, ahí empieza el 'viva Franco' y el 'viva la Constitución'. No se estudia porque además había una teoría, según la cual el peor castigo que se le puede infligir a un dictador es ignorarlo", opinó Prado.

A estas palabras respondió Andrea Levy, concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, quien recordó que Franco "murió en la cama". "¿Cómo le íbamos a juzgar? Si es que murió en la cama ese señor", añadió.

