Joaquim Bosch desmonta al portavoz de Vox que dijo que "español es el nacido de padre y madre española": "Hay muchas posibilidades"

El magistrado ha explicado en La Roca todas las formas en las que una persona puede adquirir la nacionalidad española, algo que, ha señalado, "está regulado en el Código Civil".

Joaquim Bosch ha desmontado en La Roca al portavoz de Vox en Cataluña, Joan Garriga, quien afirmó que "un español es el nacido de padre y madre española". "Eso no es así. Hay muchas posibilidades distintas de ser español. Para empezar, esto está regulado en el Código Civil y basta con tener un solo progenitor para tener la nacionalidad origen", ha indicado.

Además, el magistrado ha subrayado que "hay muchas otras formas". "Por ejemplo, un menor extranjero que es adoptado por un español adquiere la nacionalidad", ha señalado, tras lo que ha explicado que también se puede adquirir la nacionalidad "por años de residencia".

En este sentido, Bosch ha apuntado que "la regla general es a los 10 años de residencia en España se puede adquirir la nacionalidad", aunque "se baja a cinco años en el caso de personas refugiadas y únicamente a dos años cuando se procede de países iberoamericanos o países cercanos con España, como Andorra, Portugal, Filipinas, Guinea, Sefardíes e incluso a un año en el caso de menores extranjeros, por ejemplo, que hayan nacido en España o una persona que se case con un español o española". "Es decir, hay multitud de posibilidades", ha insistido.

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