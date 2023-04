El pasado domingo, Bárbara Rey repasaba en 'La Roca' algunos pasajes de la docuserie 'Una vida Bárbara', en la que cuenta algunos detalles de su vida privada, como su relación con el rey Juan Carlos o la forma en que su colaboración con la UCD de Adolfo Suárez supuso que dejaran de llamarla para proyectos en televisión y que tuviera que empezar a trabajar en la revista.

La vedette asegura que por ello "lo he pasado muy mal" y que se lo comentó al rey emérito "en varias ocasiones, pero no hubo respuesta en ningún sentido". Sobre su paso por la revista, asegura en el vídeo sobre estas líneas no arrepentirse porque "es un género que me encanta y que creo que lo he hecho bastante bien".

Bárbara Rey aprovechó para desmentir que tuviera relaciones extramatrimoniales con Juan Carlos I: "No le volví a ver hasta medio año después de separada", afirma la vedette, que explica que "yo he tenido un matrimonio donde he vivido continuamente en el circo con mi marido y he trabajado en todas las funciones". "Mi marido tenía un carácter como para que yo me fuera del circo y no supiera dónde", sentencia.