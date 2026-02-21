Así perciben los británicos al expríncipe Andrés: "Siempre fue el peor valorado, hay mucha gente que lo odia"

El hermano de Carlos III, el expríncipe Andrés, fue detenido el día de su cumpleaños en Sandringham y liberado horas después. Todos los detalles sobre qué opinan los británicos ante este suceso en el vídeo de La Roca.

El día de su cumpleaños, el hermano de Carlos III fue detenido en su residencia de Sandringham. Once horas después fue liberado, provocando la mayor crisis de la familia real británica desde la muerte de Lady Di.

Fuentes cercanas señalan que al expríncipe se le acusa de "mala conducta en un cargo público" por supuestamente enviar información del Reino Unido a Jeffrey Epstein. Tras este suceso, el Gobierno británico estudia la posibilidad de retirarlo de la línea de sucesión al trono, donde actualmente ocupa la octava posición.

Para conocer cómo se vive la detención del expríncipe Andrés en Reino Unido, La Roca entrevistó a Sarah Morris, corresponsal de 'France24'. "Andrés siempre fue el peor valorado. Hay mucha gente que le odia", comenta. "Los que han trabajado con él lo describen como prepotente y no da las gracias", añade.

Morris también explica que muchos británicos pensaban que "era intocable" gracias al amparo de su madre, la reina Isabel II. "La gente esperaba una invitación por parte de la policía para colaborar, no esperaban una detención el día de su cumpleaños", apunta, y subraya que este movimiento es "un mensaje muy claro": "la justicia es igual para todo el mundo".

