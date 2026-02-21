La portavoz de Amyts califica de "fracaso de todos" la huelga médica: "Nos llama la atención que Mónica García no haya llamado para intentar pararla"

Ángela Hernández, portavoz de Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), ha calificado de "insuficiente" el acuerdo que el Ministerio de Sanidad llegó con algunos sindicatos para cambiar el estatuto marco.

Esta semana los médicos han iniciado las primeras huelgas que tienen planificadas hasta seis sindicatos que consideran insuficiente la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud y que fue acordado por el Ministerio de Sanidad de Mónica García con algunos sindicatos.

Ángela Hernández, portavoz de Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), ha estado en La Roca para explicar por qué su sindicato no apoya este proyecto de cambio: "Llegar a una huelga médica es un fracaso de todos porque quien lo paga son los pacientes, por eso nos cuesta tanto protestar. Tengo que aclarar que nosotros no pedimos una jornada de 45 horas o que las guardias lleguen a 17 horas, eso es hasta donde ha llegado el Ministerio con otros sindicatos".

"Nos parece muy insuficiente pasar de una jornada de 48 a una de 45, que continúan siendo obligatorias y pagadas a menos de la hora ordinaria. Nos parece moderar un poquito la semiesclavitud en la que llevamos trabajando desde 2003, desde el estatuto marco de Ana Pastor. Nosotros siempre decimos que lo diseñaron genios del mal", ha añadido.

Hernández ha calificado de "impresionante" la respuesta que ha tenido la huelga, lo que "demuestra que hay un malestar y un mal de fondo en la profesión que tiene que cambiar": "Lo que más nos interesa a la sociedad es que cambie porque nos estamos quedando sin médicos y facultativos. En hospitalaria a nosotros nunca se nos ha sustituido. Para irnos de vacaciones hemos tenido que acumular las guardias antes y después. Estamos muy cansados de ser la única categoría que se puede estirar como un chicle y llevar el peso del sistema nacional de salud a nuestros hombros".

"Tenemos que ser críticos y ser conscientes que, para las patologías poco graves o más frecuentes, la única forma de control de la demanda son las listas de espera y esto es inaceptable. En eso tienen que incidir tanto el Ministerio como las comunidades y dejar de echarse las responsabilidades de unos a otros", asegura.

Además, la portavoz de Amyts ha aclarado las peticiones que están reclamando a Sanidad: "Pedimos que si tenemos que estar en el estatuto marco como las demás categorías, ser como las demás, no estar discriminadas. Si las demás tienen 37 horas y media en Madrid y 35 en otras comunidades, pues tener lo mismo. Lo que nos extraña es que desde cualquier mentalidad mínimamente progresista no se haya incidido sobre por qué los médicos estamos obligados a hacer hasta 48 horas semanales en cómputo de seis meses".

Respecto a si para la próxima semana de huelga, planificada para dentro de un mes, se podrá evitar, Hernández deja la puerta abierta, pero asegura que la ministra no se ha puesto en contacto con ellos: "Todo conflicto acaba una mesa. Nos llama la atención que la ministra no nos haya llamado antes de la huelga para intentar pararla. Hay otros sectores en los que sí han llamado".

Por último, también ha argumentado por qué se pide la dimisión de Mónica García: "Pedimos la dimisión de la ministra porque, a pesar de que llevamos más de un año haciéndole propuestas, haciendo manifestaciones y explicándole lo que queremos con mucha claridad, ha decidido firmar un proyecto de cambio del estatuto marco junto a otros sindicatos en los que no están representados los médicos y facultativos. Esto convierte el tema en un problema del Gobierno".

