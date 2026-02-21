Ángel Herrera, al ver la imagen del expríncipe Andrés tras su salida de la cárcel: "Tiene un aire de Hannibal Lecter en la mirada"

En este vídeo de La Roca, el periodista Ángel Antonio Herrera comparte su opinón acerca de la detención del expríncipe Andrés hace unos días. "Socava directamente a la monarquía e incluso rescata para mal la figura de la reina", comenta el colaborador.

El expríncipe Andrés permaneció cerca de 11 horas detenido en el marco de una investigación por un presunto delito de "mala conducta en un cargo público" y por su relación con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein.

Entre 2001 y 2011, Andrés ejerció como enviado especial para el Comercio Internacional del Reino Unido. Durante esa etapa, estableció relaciones con empresarios y líderes internacionales que posteriormente han generado controversia.

Según información analizada en La Roca, el exmiembro de la Casa Real no fue esposado durante su arresto, aunque sí fue trasladado a dependencias policiales, donde permaneció en una celda individual equipada con una cama y un retrete.

La imagen de su salida de la cárcel ha dado la vuelta al mundo. Ángel Antonio Herrera, colaborador de La Roca, destaca: "Es una de las fotografías del año". Sobre la expresión del exrey, añade: "Tiene un aire de Hannibal Lecter en la mirada, es una cosa entre el susto y la incredulidad".

Asimismo, Herrera opina que este escándalo "socava directamente a la monarquía e incluso rescata para mal la figura de la reina (Isabel II) que era un escudo de pulcritud y de seriedad".

