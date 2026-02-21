Juan del Val, sobre el eslogan 'Un paso al frente' de la izquierda: "Me suena a derechas, un poco facha"

Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns han celebrado en Madrid su primer acto para explorar una alianza de cara a 2027. El nombre de la iniciativa, 'Un paso al frente', ha sido tema de debate en La Roca.

La izquierda continúa moviendo ficha con la vista puesta en las elecciones de 2027. Este lunes, el Círculo de Bellas Artes ha acogido el primer acto para construir una futura alianza impulsada por Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Catalunya en Comú.

Al encuentro han asistido varios rostros conocidos de la política actual, como la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Sin embargo, ha llamado la atención la ausencia de Yolanda Díaz.

Más allá del contenido político, el acto también ha dejado comentarios sobre el nombre elegido para la iniciativa: 'Un paso al frente'. Desde el programa La Roca, Berni Barrachina se ha fijado en este detalle. "Te recuerda a 'Un paso adelante'", bromea el colaborador y añade que, de cara a otras situaciones, podrían "buscar otros lemas".

En el mismo espacio, Juan del Val también ha opinado sobre el eslogan. "A mi 'Un paso al frente' me suena a derechas, a un poco facha", señala el escritor. Además, considera que la expresión "suena muy militar".

