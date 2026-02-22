De la ciencia ficción a la mesa: por qué debemos acostumbrarnos al desembarco de los robots en la hostelería

Carlos es el dueño del restaurante en el que se hace uso de la tecnología con un robot que sirve mesas: "No lo veo como una amenaza pero nos tenemos que ir acostumbrando a ver muchos".

Equipo de Investigación localiza a Carlos, el dueño de un restaurante en el que se hacía uso de la tecnología de una sorprendente forma. Y es que el local tenía un robot para servir las mesas. "Esto es una máquina, nunca mejor dicho", afirmó Carlos, que explicó en el vídeo cómo funcionaba: "Tiene mapeado todo el restaurante y en cocina tiene una base desde donde parte todo".

Carlos pagaba por el robot un alquiler mensual que no llegaba a 400 euros al mes mientras que para un hostelero, el sueldo del camarero de media cuesta al hostelero 1.200 euros al mes. "Es que no es comparable, yo no puedo comparar a un robot con un camarero", insistió el hostelero, que aseguró que no veía al robot como una amenaza al camarero tradicional.

"Nos tenemos que ir acostumbrando a ver muchos", destacó el propietario del local, que reflexionó: "Va a ser difícil tomar una cerveza barata con un buen aperitivo si no hay una persona trabajando muchas horas detrás de la barra".

