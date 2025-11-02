Ana Pastor habla de la posible dimisión de Carlos Mazón: "Se ha generado una expectativa que ha creado la propia Génova"

Ana Pastor visita el plató de La Roca para adelantar los detalles del especial 'El Objetivo: el futuro de Mazón en el aire', que laSexta emitirá a partir de las 21:30 horas. La periodista analiza la incertidumbre política en torno al presidente valenciano.

A partir de las 21:30 horas, laSexta emite un especial titulado 'El Objetivo: el futuro de Mazón en el aire', presentado por Ana Pastor. En este vídeo de La Roca, la periodista visita el plató para avanzar el contenido del programa.

"Aunque parezca increíble, Mazón a esta hora no se va, no dimite", comenta Ana Pastor. La periodista apunta que esta expectación mediática ha sido generada por el propio Partido Popular.

"Se ha generado una expectativa que ha creado la propia Génova. Hoy Cuca Gamarra ha dicho que iba a haber una conversación entre el líder del PP nacional y el líder del PP de Valencia", explica Pastor.

Asimismo, la presentadora hace especial hincapié en que, a estas horas, continúan las conversaciones entre Feijóo y Mazón: "Lo que nos dicen es que sigue la negociación y que Mazón sigue en su puesto".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.