Esteban Urreiztieta, 'El Mundo': "Mazón estaría barajando su dimisión inmediata y convocar elecciones"

Según el diario 'El Mundo' Carlos Mazón estaría barajando en estos momentos la posibilidad de dimitir y convocar elecciones o investir a su mano derecha. "Mazón ha trasladado su intención de dimitir", asegura.

Esteban Urreiztieta, subdirector de 'El Mundo', conecta en directo con La Roca para hablar de la última hora que ha lanzado su periódico sobre la inminente dimisión de Carlos Mazón.

"Efectivamente, Mazón está barajando en estos momentos su dimisión inmediata y lo que ha planteado al Partido Popular es la posibilidad de convocar elecciones de manera anticipada", señala Urreiztieta,

Una decisión que desde el Partido Popular valenciano no estarían de acuerdo, pues ven que convocar elecciones "sería una operación de altísimo riesgo", debido al estrecho margen que hay en estos momentos con el Partido Socialista.

"En una campaña electoral puede pasar cualquier cosa y como digo existen contactos entre Mazón y Génova en este sentido. Mazón ha trasladado su intención de dimitir", asegura Esteban Urreiztieta.

