Francesc Arabí, sobre las distintas versiones de Vilaplana: "Ha ido acompañando sus giros de guion con la misma estrategia que Mazón"

Francesc Arabí, periodista de 'Levante-EMV', conecta en directo con La Roca para hablar sobre la información publicada por su medio acerca de la comida entre Maribel Vilaplana y Carlos Mazón en el restaurante El Ventorro, durante el día de la DANA.

Según Levante-EMV, Vilaplana enseñó un vídeo de Utiel inundado a Mazón a las 17:40 horas. Una hora en la que, supuestamente, ya no estaban juntos, pero que, tras las distintas versiones ofrecidas por Vilaplana, demostraría que sí continuaban en el restaurante a esa hora de la tarde.

Según Arabí, esa información "contradice la versión de Maribel Vilaplana, que ha dado varias versiones". "Ella ha ido acompañando sus giros de guion con la misma estrategia que el presidente de la Generalitat", opina el periodista.

"En un principio ella comentó que habían salido a las 17:30, después en esta última versión lo ha alargado hasta las 18:30. En ningún caso dijeron que salieron juntos y se ha demostrado que sí lo hicieron", pone como ejemplo Arabí sobre las contradicciones de Maribel Vilaplana.

