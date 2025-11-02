Joan Baldoví: "Mazón ha aguantado como presidente porque Feijóo y el señor Abascal le han dado oxígeno"

En La Roca, el portavoz de Compromís carga contra el Partido Popular y Vox por mantener a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. El político acusa a ambos partidos de ser responsables de la gestión posterior a la DANA.

En este vídeo de La Roca, Joan Baldoví, portavoz de Compromís, critica al Partido Popular y a Vox por haber mantenido a Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana. Según Baldoví, ambos partidos tienen también cierta responsabilidad en lo ocurrido y en la gestión posterior a la trágica DANA.

"Son responsabilidades de todo un Gobierno y son responsabilidades de dos partidos que han defendido lo indefendible, que era Carlos Mazón", crítica Baldoví, haciendo referencia a los pactos entre Mazón y Vox. "Lo digo y lo reitero, Mazón ha aguantado como presidente porque Feijóo y el señor Abascal le han dado oxígeno reiteradamente", apostilla.

"Le han permitido estar ahí firmando lo imposible. Si Vox en Valencia le presenta a Mazón un papel con una hipoteca al 40% de intereses, Mazón lo firmaba", opina el portavoz de Compromís.

Asimismo, Baldoví considera que el Gobierno de España también comparte parte de la responsabilidad: "Creemos que los días siguientes a la tragedia se podría haber hecho más. El Gobierno podría haberle quitado las riendas a Mazón".

