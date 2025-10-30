Ana Pastor, sobre Mazón: "Es la primera vez que lo veo tocado políticamente, en lo emocional ni entro"

Desde Valencia, la periodista brinda cada detalle del funeral de Estado y sobre el estado político de Carlos Mazón: "Creo que algo hay, no sé decirte qué, pero algo hay. Tiene varias comparecencias y ha insistido mucho en las familias de las víctimas".

Desde Valencia, donde cubre cada detalle del primer aniversario de la DANA, Ana Pastor ha aportado información sobre el estado político de Carlos Mazón. "Es la primera vez que le veo tocado políticamente", ha afirmado la periodista, que ha añadido: "Creo que algo hay, no sé decirte qué, pero algo hay. Tiene varias comparecencias y ha insistido mucho en las familias de las víctimas. También nos ha dicho que no se va a ir a Estados Unidos, pero a nosotros nos aseguran que sí, que tiene allí un acto y que, sorprendentemente, coincidiría con la comparecencia de Villaplana del lunes".

Pastor ha subrayado que el presidente valenciano está "tocado políticamente", aunque ha aclarado: "En lo personal, ni entro".

Además, ha relatado un momento llamativo del funeal de Estado: "Cuando Mazón ha hecho su primera aparición y le hemos preguntado si estaba pensando en hacer algo. Su jefe de prensa se ha sentado a su lado y les ha mostrado unas imágenes de lo que estábamos contando los medios, sobre si se estaba planteando dimitir o convocar elecciones, y ha empezado a hacer gestos con la cabeza, visiblemente incómodo".

Por último, la periodista también ha hecho referencia a la comparecencia de Mazón este jueves en el Congreso de Agricultura y su cinismo: "Imagínate, ha hecho un discurso completo dentro, como si lo de ayer aquí no hubiera ocurrido. Fue durísimo".