Urreiztieta, sobre Mazón: "Si pierde el aforamiento, la jueza de Catarroja actuaría de inmediato"

Esteban Urreiztieta, interviene en La Roca para analizar la posible dimisión de Carlos Mazón. El periodista detalla las reacciones dentro del Partido Popular y las consecuencias judiciales que podría enfrentar el presidente valenciano si renuncia al cargo.

El subdirector de 'El Mundo', Esteban Urreiztieta, interviene en directo en La Roca para explicar las últimas informaciones sobre la posible dimisión de Carlos Mazón.

"Ayer contábamos en el diario El Mundo que Mazón había trasladado a Alberto Núñez Feijóo su intención de presentar su dimisión y convocar elecciones", comenta el periodista. Una decisión que, según apunta, habría hecho "entrar en combustión al Partido Popular".

"Las estructuras del PP de la Comunidad Valenciana consideran que eso es una operación de altísimo riesgo y que la campaña estaría absolutamente mediatizada por la DANA", señala Urreiztieta, quien advierte además de que esta situación podría dañar la imagen pública de Feijóo.

Por otro lado, el periodista aborda el escenario que se abriría si Mazón finalmente dimite y pierde el aforamiento que actualmente le protege en la investigación judicial sobre la DANA.

"Él ha asumido ese riesgo, dejaría de ser aforado. No es ningún secreto que la jueza de Catarroja procedería de manera inmediata contra él y le otorgaría la condición de investigado", asegura. Añade que la magistrada lleva toda la instrucción "apuntando continuamente en su investigación los indicios de posibles delitos en torno a su actuación".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.