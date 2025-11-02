Génova y el PP valenciano valoran sustitutos para Mazón: Mompó, Catalá y Pérez Llorca, los favoritos

Los detalles Entre Génova y el PP valenciano hay discrepancias sobre quién debe ser la opción para suceder al president en el caso de que anuncie su dimisión.

Carlos Mazón está cerca de dimitir y su sucesor está siendo debatido tanto por el PP nacional como por el autonómico. En la Comunitat Valenciana, Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, es el favorito, contando con el apoyo unánime de los principales dirigentes 'populares'. Sin embargo, Génova prefiere a María José Catalá, alcaldesa de Valencia. También se considera a Juanfran Pérez Llorca, actual 'número dos' de Mazón, como opción para una transición sin elecciones.

Carlos Mazón está en la puerta de salida. Su dimisión se da por hecha y más después de que el president reconociera que haría una "reflexión". Mientras valora si convocar elecciones o simplemente nombrar a un sustituto, tanto el PP nacional como el autonómico están debatiendo su sucesor.

En las filas 'populares' valencianas el nombre lo tienen claro: Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia. Alguien que cuenta con el apoyo unánime de los principales dirigentes 'populares' de la Comunitat y que ya estaría en la mesa de Génova para que la dirección del PP estudie dicha opción.

Es un nombre que ha salido después de ver la complicada situación que viven tanto el PPCV como la figura del president. Ante esto, en Alicante se reunieron el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, síndic del partido en Les Corts, y los tres presidentes provinciales del partido que a su vez lo son de las diputaciones de Valencia con Vicent Mompó, de Castellón con Marta Barrachina y de la provincia alicantina en la figura de Toni Pérez.

Ahí se trató el camino a seguir. Ahí se decidió, como nombre de consenso, a Mompó. A un político que cuenta con el respaldo de las tres provincias en caso de que hubiera cambios en lo que respecta a la situación de Carlos Mazón. En Génova ya saben que Mompó cuenta con el respaldo unánime de las tres provincias y será el PP nacional quien tome la decisión sobre el asunto. Ahora bien, desde la dirección nacional tienen una candidata predilecta: María José Catalá, alcaldesa de Valencia.

Su nombre es el que más gusta a los de Alberto Núñez Feijóo. No obstante, según ha podido saber laSexta, el PP de la Comunitat Valenciana no quiere que Génova imponga un candidato o candidata sin hablar con ellos y se podría mantener un debate sobre quién debe sustituir a Mazón.

Eso sí, todavía hay un tercer candidato, el mencionado Juanfran Pérez Llorca. En su caso, la posición de 'número dos' de Mazón le sitúa como la figura más adecuada para una "transición" desde el Gobierno de Mazón, sobre todo en el caso de que el president anuncie su dimisión pero ello no lleve a la convocatoria electoral, un paso que debería contar con el visto bueno de Vox en Les Corts.

