Joan Baldoví, sobre la inminente declaración de Maribel Vilaplana: "Mañana es la hora de la verdad, ya no valdrán cartas"

El portavoz de Compromís analiza en La Roca las últimas informaciones sobre Carlos Mazón. El político se pronuncia sobre la comparecencia de Maribel Vilaplana ante la jueza y sobre el cambio de versión de la exconsejera Salomé Pradas.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís, visita una vez más el plató de La Roca para ser entrevistado por Nuria Roca. En esta ocasión, Baldoví analiza la última hora sobre el presidente valenciano, Carlos Mazón.

Según publicó ayer el medio Levante-EMV, Maribel Vilaplana supuestamente mostró un vídeo de Utiel inundado a Mazón durante una comida en El Ventorro, sobre las 17:40 horas, en pleno día de la DANA. Cabe recordar que Vilaplana se sentará mañana en el banquillo, en calidad de testigo, para declarar ante la jueza de Catarroja sobre lo ocurrido durante esa comida con Mazón.

"Maribel Vilaplana mañana tendrá que decir la verdad y si le llegó ese vídeo y si se lo enseñó tendrá que decirlo, ya no valdrán cartas. Mañana es la hora de la verdad y lo que tenía que haber dicho hace un año lo va a decir mañana delante de una jueza, por tanto, creo que es decisivo", opina Baldoví.

Asimismo, el portavoz de Compromís se pronuncia sobre el cambio de versión de Salomé Pradas. La exconsejera de Mazón sostiene que durante el trágico día de la DANA estuvo en todo momento en contacto con el presidente valenciano.

"Salomé Pradas se ha dado cuenta de que todo el marrón se lo iba a comer ella", comenta Baldoví, y añade que Pradas "ha cambiado de versión en función de los acontecimientos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.