Ana Martín, sobre el discurso de Felipe VI en la ONU: "Moncloa intentó que dijera genocidio ante las Naciones Unidas"

En este vídeo de La Roca, Ana Martín opinó sobre el debate político en torno a Gaza. Criticó que en España se caiga en "el politiqueo" y acusó a la izquierda de presionar a la derecha para que utilice la palabra genocidio.

En La Roca, la periodista y colaboradora Ana Martín manifestó que en España "desgraciadamente somos demasiados dados al politiqueo" y aseguró que la izquierda está presionando a la derecha para que defina como genocidio lo que ocurre en Gaza.

"Lo que está haciendo ahora la izquierda con el Partido Popular es hacerle pasar por el aro del genocidio. Es lo mismo que hace la derecha con Pedro Sánchez cuando le preguntan si en Venezuela existe un régimen dictatorial... salvando las enormes distancias", comentó Martín.

Asimismo, señaló que esa presión también se intentó con el rey Felipe VI en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. "Recuerdo que quien escribe un discurso, cuando habla (el rey) en nombre de la delegación española, es Moncloa. Es decir, la Presidencia del Gobierno intentó que dijera genocidio ante las Naciones Unidas y el rey dijo 'masacre'", criticó la periodista.

