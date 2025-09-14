Ahora

Polémica en La Vuelta

Ana Martín acusa al Gobierno de alentar las protestas propalestinas en La Vuelta: "Están azuzando"

La suspensión de la última etapa de La Vuelta en Madrid por las protestas propalestinas ha generado polémica política. En La Roca, Ana Martín acusó a miembros del Gobierno, entre ellos Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, de alentar las movilizaciones desde sus redes sociales.

Ana Martín acusa al Gobierno de alentar las protestas propalestinas en La Vuelta: "Están azuzando"

La periodista y colaboradora de La Roca, Ana Martín, ha criticado duramente a varios miembros del Gobierno de España por su postura ante las manifestaciones que provocaron la suspensión de la final de La Vuelta.

En concreto, Martín señaló a Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Mónica García, quienes a través de sus redes sociales mostraron su apoyo a las protestas en favor de Palestina, calificándolas como "un ejemplo de dignidad".

"Se perfectamente distinguir cuando el presidente del Gobierno, cuando la vicepresidenta segunda o cuando una ministra de Sanidad están azuzando y cuando no y en este caso están azuzando", aseguró la periodista.

Además, añadió que "el Gobierno ha jugado desde el principio" con la situación en Gaza, incorporándola en su "agenda política".

Las 6 de laSexta

  1. Empujones, cargas policiales y un grito por Gaza: las protestas palestinas ponen fin a la última etapa de La Vuelta
  2. Un corredor que conecta Bielorrusia con Kaliningrado, el 'Talón de Aquiles' de Europa ante la amenaza rusa
  3. PP y PSOE, entre pullas: Feijóo promete no "abandonar a los españoles" ante un Sánchez que le acusa de alienarse con Vox
  4. El asesinato de Kirk une a la derecha y la extrema derecha con un solo objetivo: demonizar a la izquierda
  5. Caos en la T4 de Barajas por la huelga de trabajadores de los controles de seguridad: pasajeros denuncian que están perdiendo sus vuelos
  6. Hallado un muerto entre los escombros tras la explosión en un bar de Vallecas