Ana Martín acusa al Gobierno de alentar las protestas propalestinas en La Vuelta: "Están azuzando"

La suspensión de la última etapa de La Vuelta en Madrid por las protestas propalestinas ha generado polémica política. En La Roca, Ana Martín acusó a miembros del Gobierno, entre ellos Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, de alentar las movilizaciones desde sus redes sociales.

La periodista y colaboradora de La Roca, Ana Martín, ha criticado duramente a varios miembros del Gobierno de España por su postura ante las manifestaciones que provocaron la suspensión de la final de La Vuelta.

En concreto, Martín señaló a Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Mónica García, quienes a través de sus redes sociales mostraron su apoyo a las protestas en favor de Palestina, calificándolas como "un ejemplo de dignidad".

"Se perfectamente distinguir cuando el presidente del Gobierno, cuando la vicepresidenta segunda o cuando una ministra de Sanidad están azuzando y cuando no y en este caso están azuzando", aseguró la periodista.

Además, añadió que "el Gobierno ha jugado desde el principio" con la situación en Gaza, incorporándola en su "agenda política".