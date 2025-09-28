Joan Baldoví, sobre la última citación del juez Peinado a Begoña Gómez: "Me parece un despropósito"

Joan Baldoví, portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, es entrevistado por Nuria Roca en La Roca. El diputado dio su opinión sobre la quinta citación judicial de Begoña Gómez y criticó la crispación política y el doble "rasero" en la política española.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, visitó el plató de La Roca para ser entrevistado por Nuria Roca en la sección Vis a Vis. La presentadora le preguntó por su opinión acerca de la quinta citación del juez Peinado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

"Me parece un despropósito", aseguró Baldoví, antes de preguntarse: "¿Es preciso estar todo el país pendiente de esto y de un juez cuya instrucción es un poco discutible?".

El diputado explicó que, en su opinión, existen asuntos mucho más relevantes: "Creo que hay problemas mucho más importantes, la impresión que me llevo muchas veces es que la gente está muy harta y además está muy harta de cómo se debate en política. A veces dan ganas de irse porque dices 'no se puede debatir con honestidad ni con motivos... se tiene que debatir desde un mando o desde otro'".

Baldoví también señaló que los casos que afectan a la esposa y al hermano de Pedro Sánchez han ganado protagonismo justo ahora, cuando la derecha está en la oposición: "Siempre que la derecha no está en el poder, el clima político se enrarece muchísimo. Lo vi con la última etapa de Felipe, lo vi con Zapatero y ahora lo estamos viendo con un Gobierno progresista".

El portavoz de Compromís, además, comparó la situación con episodios de la etapa de Mariano Rajoy en el Ejecutivo: "Vimos a un diputado que le llevaba las bolsas a la mujer de Mariano Rajoy, vimos que el propio Rajoy cargó a los presupuestos la atención a su padre", enumeró Baldoví, criticando que estos comportamientos no recibieran la misma atención mediática ni judicial.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.