Luis Garvía, economista, habla del futuro de las pensiones: "No van a desaparecer"

Un estudio de Funcas revela que muchos baby boomers prevén trabajar más allá de los 67 años para asegurar su jubilación. Sin embargo, el economista Luis Garvía aclara en La Roca que las pensiones no corren peligro.

¿Peligran las pensiones? Según un estudio de Funcas, la generación de los baby boomers, personas entre 48 y 66 años, se estaría planteando alargar su vida laboral más allá de los 67 años para obtener una pensión mejor. Además, cerca del 70% cree que las pensiones acabarán desapareciendo.

En La Roca, el economista Luis Garvía analizó la situación actual del sistema de pensiones en España y despejó dudas sobre su futuro.

"No van a desaparecer, tranquilidad absoluta. En peligro no están", aseguró el experto. "Hay 6,5 millones de jubilados, pero es que hay 9 millones de pensionistas, estamos hablando de unos números enormes. El sistema de pensiones que tenemos en España es de reparto, es decir, hay gente que está cotizando y al mismo tiempo las pensiones salen de lo que se está cotizando", explicó.

Garvía también señaló que en la actualidad "la diferencia negativa" entre cotizaciones y pensiones ronda los "40 mil millones de euros", aunque subrayó que hasta ahora siempre se ha cubierto con los impuestos de quienes trabajan. Más información en el vídeo de La Roca.

