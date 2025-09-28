Joaquim Bosch, sorprendido por la polémica en torno al 'plantón' de Begoña Gómez al juez Peinado: "No es obligatorio"

Begoña Gómez decidió no acudir a su citación judicial por un presunto delito de malversación. El magistrado Joaquim Bosch explicó en La Roca que su asistencia no era obligatoria y defendió su derecho a elegir.

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió no acudir a la citación judicial prevista para el sábado 27 de septiembre en los Juzgados de Plaza de Castilla, relacionada con un presunto delito de malversación.

La decisión de no presentarse ha generado bastante polémica, algo que sorprendió al magistrado Joaquim Bosch, quien explicó en La Roca que Begoña Gómez estaba en todo su derecho de no acudir.

"Me ha sorprendido un poco la polémica porque yo, en mi ejercicio como juez de Instrucción, nunca he considerado un requisito que concurra el investigado porque no tiene ninguna participación en el acto", comentó Bosch.

Asimismo, el magistrado señaló que Begoña Gómez puede acudir al acto si lo desea porque "tiene derecho a presenciar lo que ocurre" e insistió en que "no es obligatoria" su presencia. "No me consta ningún caso de ningún juez ni Audiencia Provincial que lo haya impuesto", apuntó Joaquim Bosch.

