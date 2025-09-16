Ahora

Genocidio en Gaza

Felipe VI califica de "crisis humanitaria insoportable" la situación de Gaza por el genocidio israelí

Los detalles Al llegar a El Cairo junto a la reina Letizia para dar comienzo a su primer viaje oficial a Egipto, el monarca ha lamentado la "total devastación" del enclave palestino.

El rey Felipe VI, durante la recepción a una representación de la colectividad española en el El Cairo, este martes durante su primer viaje de Estado a EgiptoEl rey Felipe VI, durante la recepción a una representación de la colectividad española en el El Cairo, este martes durante su primer viaje de Estado a EgiptoAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Una "crisis humanitaria insoportable". Con esas contundentes palabras ha definido Felipe VI la situación en la que se encuentra Gaza por el genocidio perpetrado por el Ejército israelí, de cuyo comienzo se cumplirán dos años el próximo mes de octubre.

Al llegar a El Cairo junto a la reina Letizia para dar comienzo a su primer viaje oficial a Egipto, el monarca ha lamentado la "total devastación" del enclave palestino y ha expresado su deseo compartido con el Gobierno egipcio de lograr una estabilidad que permita la convivencia pacífica en Oriente Medio.

El jefe del Estado ha pronunciado estas palabras en la recepción ofrecida a una representación de los residentes españoles en el país árabe, a la que asistieron unas 300 personas, en representación del millar de españoles que viven en Egipto, entre ellos empresarios, arqueólogos, profesores y cooperantes.

A estos españoles, Felipe VI les ha transmitido su apoyo y cercanía ante la gran incertidumbre que genera el complejo e inestable contexto regional y en el momento "convulso y trágico" que se vive.

Las 6 de laSexta

  1. Israel lanza su ofensiva terrestre para ocupar Ciudad de Gaza
  2. España decide no participar en Eurovisión si no se veta la presencia de Israel en el festival
  3. Trump asegura que Estados Unidos ha atacado una tercera embarcación cerca de Venezuela
  4. El juez Hurtado rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general del Estado
  5. Muere el actor Robert Redford a los 89 años
  6. 'La Manada' de Castelldefels pacta hasta 8 años de cárcel (frente a los 53 años que les pedían) por violar en grupo a tres mujeres