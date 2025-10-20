"Hay que encerrarlo de verdad": El duro testimonio de Andy tras su enfrentamiento con Lucas antes de un concierto, según Pilar Vidal

La presunta pelea entre Andy y Lucas ha encendido las alarmas entre sus fans. Desde La Roca, Pilar Vidal revela nuevos detalles, incluyendo declaraciones del propio Andy y unas imágenes que apuntarían a una agresión antes de un concierto.

Tras la separación del dúo, ya es oficial: Andy está preparando su camino en solitario con su primer disco y gira. Sin embargo, la polémica no ha tardado en salpicar esta nueva etapa.

Desde La Roca,Pilar Vidal ha dado la última hora sobre la delicada situación entre los artistas, como la supuesta pelea entre ambos cantantes que habría dejado a Andy con diversas "heridas" en el cuerpo.

Según explicó la colaboradora en el plató, el propio Andy relató lo sucedido a una compañera de profesión y le entregó unas imágenes que respaldarían su versión de los hechos. "¿Os acordáis cómo hace poco dijeron que se habían pegado en un concierto en mayo? Pues Andy viene a confirmar que Lucas le pegó antes de salir al escenario", señala Vidal.

"Los titulares que ha dejado en las últimas horas han sido: 'Me pegó', 'esto justifica que me pegó', 'está mal', 'que lo lleven a un centro porque necesita ayuda', 'no se quiere dejar ayudar' y 'hay que encerrarlo de verdad'", desvela la colaboradora.

