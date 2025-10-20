El vídeo de la reacción de Leire Martínez tras la vuelta de Amaia Montero en La Oreja De Van Gogh

Después de confirmarse la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez ha cantando 'El último vals' en los 40 Principales, donde también ha realizado sus primeras palabras al respecto.

Pocos días después de confirmarse el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, la banda de pop ha anunciado una gira que recorrerá España el año que viene: el 'Tantas Cosas Que Contar Tour', que arrancará el 9 de mayo en Bilbao y concluirá el 20 de noviembre de 2026 en Pamplona. Las entradas, según ha indicado la banda, estarán disponibles en su página web a partir del próximo lunes, 20 de octubre, a las 12:00 horas.

Por su parte, Leire Martínez ha cantando 'El último vals', uno de sus temas con la conocida banda, en la gala benéfica de Cadena 100, donde también ha hablado con los medios de comunicación por primera vez tras conocerse la noticia. "No voy a entrar porque no es mi tema", ha asegurado la cantante, que ha explicado que "no es su noticia": "Estoy centrada, quiero cerrar el disco que lo estoy acabando y va a salir en febrero".

"En abril hablé de lo que hablé con 'Mi nombre'", ha asegurado la artistas vasca respecto a su primer tema en solitario. Además, Leire Martínez ha insistido en que "el capítulo se cerraba ahí" y ha afirmado que todo lo que la banda decida le parecerá "bien".

