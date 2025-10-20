Nacho García repasa los titulares que anuncian que Juan del Val ha ganado el Premio Planeta: "Este se puede leer hasta con el tonito"

"¿Qué tal vuestra semana? ¿Cómo ha ido todo?", pregunta Nacho García a Nuria Roca y Juan del Val, como si no supiera que este último acaba de ganar el Premio Planeta... y no será porque los medios no se hayan hecho eco de ello.

El cómico Nacho García repasa en La Roca los titulares de prensa más destacados de la semana... y la casualidad quiere que gran parte de ellos estén dedicados a su compañero de programa, Juan del Val. El tertuliano, que es además escritor, acaba de ganar el Premio Planeta 2025 con su novela 'Vera, una historia de amor' y estas son algunas de las noticias más destacadas sobre este asunto.

"Juan, ¿qué tal?", le pregunta Nacho, como si tal cosa, para después hacerse eso de este artículo de 'El Mundo' "que se puede leer hasta con el tonito de voz": "Juan del Val gana el Premio Planeta (y un millón de euros)".

El siguiente de los elegidos por el colaborador, de 'La Razón', es uno de sus preferidos, porque ayudan a su colega a "hacer las cuentas". "Tendrá que devolver un 43,34% del premio en su próximo IRPF". "Me gusta que no tengas que estar tú pendiente", bromea. "Solo falta que pongan en el titular: 'Si te vas a Andorra ahora, ya no vale, ya no estás a tiempo'".

Su viaje por la hemeroteca finaliza por uno que protagoniza Nuria Roca, presentadora de este programa de laSexta y pareja de Del Val. "Cómo sufrías y cómo aporreabas el teclado...", decía ella en una publicación de la que se han hecho eco 'El Periódico' que va acompañada de una imagen que los colaboradores apuntan a que tiene un mensaje oculto.

"Creo ver que tu subconsciente, Nuria, quiere decirle algo a Juan involuntariamente sobre su manera de teclear. Huele a tortazo en el teclado", comenta García. "Cualquiera que haya estado en una redacción al lado de Juan sabe cómo aporrea el teclado", se defiende ella. Y es que él lo hace todo con pasión.

