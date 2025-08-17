Ahora

Desde puertas blindadas hasta alarmas: así protege un coleccionista de Lego su tesoro de 45.000 euros

Un hostelero apasionado del Lego guarda su colección como si fuera un tesoro. Entre 2.000 y 2.500 kilos de piezas, valoradas en hasta 45.000 euros, permanecen bajo estrictas medidas de seguridad para proteger construcciones únicas que lleva años reuniendo.

En Equipo de Investigación, un hombre dedicado a la hostelería abrió las puertas —con muchas precauciones— a su gran afición: coleccionar piezas de Lego. "Vamos en mi coche… os llevo y así mantenemos el secreto", dijo al equipo del programa antes de mostrarles su tesoro.

El coleccionista pidió incluso que las cámaras se apagaran en el momento de acceder a su almacén. Allí, según calcula, guarda entre 2.000 y 2.500 kilos de piezas de Lego.

Para proteger su colección privada, el espacio cuenta con seguro, puertas blindadas y un sistema de alarma. Además, ha sustituido toda la iluminación del almacén para evitar que la luz deteriore las piezas.

Él mismo valora su colección entre 40.000 y 45.000 euros. Durante la entrevista, Garci explicó qué hace especial a cada uno de sus sets. Entre todos, destacó una caja que mantiene precintada y guardada en su embalaje original. "No la quiero abrir porque es como mi plan de jubilación para el día de mañana", confesó al programa.

