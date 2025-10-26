Lo que esconde la clave del éxito de Shein: "Se saltan una serie de procesos normales"

Pau Almar, experto de la industria textil, destaca que el alza en las ventas de las plataformas asiáticas respecto a la competencia radica en que no hay "ningún competidor en el mercado que sea capaz de acercarse a unos tiempos de reacción tan importantes".

Shein y Temu llevan ya varios años en la cresta de la ola. Las plataformas asiáticas de venta de productos se han convertido en todo un referente en el mundo de la moda barata, los gadgets y la decoración. Pero, ¿dónde radica su éxito? En un especial de Equipo de Investigación de 2024, el programa analizaba este éxito así como los procesos de diseño, producción y venta.

Pau Almar, experto de la industria textil que lleva más de 13 años trabajando en el sector, explica cuál es la clave del éxito de Shein: "No hay ningún competidor en el mercado que sea capaz de acercarse a unos tiempos de reacción tan importantes".

"Donde un competidor normal podría tardar semanas o meses, en Shein podemos estar hablando de 10 días, 15 días en repetir esa cosa que está funcionando. Lo que hacen es saltarse una serie de procesos normales. Por ejemplo, en lugar de planificar colecciones, ellos planifican producto. Producto que funciona, producto que repiten", añade.

Además, Pau Almar señala que su producción también es muy eficiente: "Lo fabrican cerca de su centro de distribución y lo hacen a tiradas muy cortas de 100, 200 o 300 unidades, que esto es significativamente un volumen mucho menor que un Zara, que un Mango, que podemos estar hablando de decenas de miles".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

