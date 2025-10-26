El análisis de Lorenzo Caprile a una prenda de Shein: "Me parece milagroso que esto cueste 70 euros"

El diseñador de moda, que ha trabajado hasta con la reina Letizia, analiza para Equipo de Investigación la calidad del material con el que está hecho la ropa vendida por las plataformas asiáticas. "Está relativamente bien confeccionado", dice.

Aplicaciones como Shein y Temu se han convertido en tienda de cabecera de muchos y muchas. Los irrisorios precios en todo tipo de artículos, también en la ropa, han llevado a las tiendas de toda la vida a tener que enfrentarse a un gigante contra el que no se puede luchar. En un especial de Equipo de Investigación de 2024, el programa analizaba el modus operandi de este tipo de empresas, también los productos a la venta.

Así, los reporteros piden en Shein un vestido por 70 euros y se lo llevan al diseñador Lorenzo Caprile, que ha trabajado para multitud de famosos como la reina Letizia, para que analice la calidad del producto.

"Lleva dos capas de tul, más luego la base lisa más toda la pedrería. Comprándolas en España ya estaríamos muy cerquita de los 70 euros. Está relativamente bien confeccionado. La calidad de las telas... no voy a hacer aquí la prueba del mechero porque saldríamos todos ardiendo, seguramente es plástico puro. Y aquí, a la hora de hacer el remate, devolver el forro, lo han pellizcado", señalaba entonces el modisto.

Tras su análisis, calificaba de "milagroso" su precio. "Me parece un milagro que esto cueste 70 euros. Sinceramente. En un traje de este estilo en España, estaríamos fácilmente cerca de los 500 o 600 euros. Sí, diez veces más", aseveraba.

Además, explicaba a qué se debe este precio tan bajo. "Detrás hay muchas realidades un poquito tristes y un poquito miserables por no usar palabras más fuertes, porque aquí hay mucha mano de obra. Por un lado estamos defendiendo el consumo sostenible, el comercio de proximidad, defender las tiendas del barrio es algo mucho más lógico. Y luego estamos todos comprando aquí, pues es muy contradictorio".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.