Equipo de Investigación charla con un trabajador de una mina de oro de Asturias: "Nosotros sacamos piedras, del oro no sabemos nada"

Glòria Serra se desplazó hasta una mina de oro de Asturias para hablar con sus trabajadores sobre el 'boom' de los lingotes dorados y los peligros a los que se enfrentan en el trabajo: "Puede haber derrumbamientos e incendios".

Los reporteros de Equipo de Investigación se desplazarón en este reportaje a la zona del Valle de Boinás, donde hay una mina de oro que es explotada por una empresa canadiense donde trabajan "500 personas".

"Somos de Cornellana, de Gijón, de Nígares, de todos lados", señaló un trabajador a los resporteros, lamentando que en su caso tardaba "una hora" en llegar a la mina. "Hay que ganar las lentejas. Si hubiera más, igual no veníamos", expresó.

Por otro lado, un "electricista" detalló que los mineros podían llegar a ganar "entre 1.500 y 2.500 euros" al mes, "dependiendo de los años que lleve y la categoría que tenga". El señor reconoció los "peligros" a los que se enfrentarn por trabajar allí: "Es diferente al carbón, porque esto es como si por un túnel entras en coche, y no hay gases ni explosivos. Aquí hay otros peligros, que son los derrumbamientos y los incendios, que podría provocar algún incidente grave".

