Equipo de Investigación recuerda el tenso momento entre Jordi Évole y Miguel Bosé: "Yo se más que tú"

Equipo de Investigación revive la entrevista que Jordi Évole realizó a Miguel Bosé en 2021, en plena polémica por sus declaraciones sobre la Covid-19. El periodista revela que el cantante pidió eliminar fragmentos de la conversación antes de su emisión.

En este vídeo de Equipo de Investigación, el programa recuerda cómo Jordi Évole logró entrevistar a Miguel Bosé en 2021, tras la pandemia. Durante la charla, el cantante llegó a decirle al periodista que sabía más de ciencia que él.

Es necesario recordar que el cantante fue duramente criticado por sus polémicas declaraciones sobre la Covid-19 y las vacunas. "Yo sé más que tú. Te lo puedo asegurar, pero mucho más que tú porque yo me he informado mucho más, porque es un tema que me concierne y que me ha tocado directamente", le dijo a Évole durante la conversación.

Aunque hablaba con total seguridad, Évole desveló a Equipo de Investigación que Miguel Bosé pidió eliminar hasta tres fragmentos de la entrevista antes de su emisión.

"Había un momento con un ordenador en el que yo iba a conectar con un médico, que él me pidió quitarlo y yo le dije 'Miguel, tú quedas bien, porque es el momento en el que tú dices, no me pongas a un científico... es él el que sabe, no yo'. Se mostraba vulnerable, dejaba de tener esa seguridad al 100% en lo que él decía y al no quitar ese momento yo creo que fue una de las de las cosas que le molestó".

