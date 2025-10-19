El testimonio de un cliente de Rodríguez Menéndez: "Tenía un revólver en la mesa del despacho"

LaSexta emite esta noche 'El abogado del diablo', el especial de Equipo de Investigación sobre Emilio Rodríguez Menéndez, fallecido este viernes a los 75 años. En este vídeo el programa se citó con un cliente suyo.

Equipo de Investigación localizó en este reportaje a un cliente de Emilio Rodríguez Menéndez. Un programa que vuelve a emitir esta noche tras el reciente fallecimiento del abogado a los 75 años, después de haber estado varias semanas ingresado.

"Encima de la mesa del despacho me llamó la atención, porque soy policía, que tenía un revólver, con el que apuntaba a los clientes, jugaba con él; me sentí muy intimidado", desveló Antonio Fernández ante las cámaras de laSexta en 2014.

Según contó el cliente, confió en Menéndez como abogado por "ser muy bueno y tener buena relación con el Ministerio de Interior": "Él presumía de contactos, de tener a jueces a su lado, de altos cargos...Me prometió que iba a sacar todo adelante".

En total, ser cliente de Menéndez le costó "aproximadamente 60.000 euros". "Y me quedo corto", señaló Antonio, concretando que "llevaba el dinero en metálico siempre al despacho": "Porque decía que no admitía ni talones ni transferencias",

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2014 de laSexta de Equipo de Investigación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.