Así fue el pasado de Daniel Sancho en su club de tenis: "Le dije que estaba molestando y se encaró conmigo"

Equipo de Investigación se adentró en el club de tenis donde Daniel Sancho entrenó durante su adolescencia. Mientras algunos socios lo recuerdan como un joven de "éxito", otros relatan episodios de mal comportamiento, discusiones y una "expulsión temporal".

Equipo de Investigación visitó el club de tenis donde entrenaba Daniel Sancho. Un usuario del centro desveló que el joven aistía "muy a menudo al gimnasio". "Lo que yo puedo decir es que era un tío muy majo, muy guapo y que tenía mucho éxito con las chicas de aquí", destacó el hombre.

Aunque el club evitó hacer declaraciones oficiales, algunos testigos ofrecieron su testimonio sobre un pasado que ya mostraba luces y sombras. Un socio veterano se prestó a hablar sin mostrar su rostro: "Da la casualidad de que yo tuve una fuerte discusión cuando él debía de tener unos 15-16-17 años por un comportamiento que no era el adecuado".

"Le llamé la atención porque estaba haciendo demasiado ruido en el gimnasio y le dije que estaba molestando y se encaró conmigo", detalló el hombre, afirmando que le dio la sensación de que era un chico "con mala educación".

Además, reveló otro altercado del joven donde "le llegar a expulsar "unos meses": "Es un chico algo conflictivo". El socio señaló que fue algo "excepcional" ya que en el club de tenis no suele expulsar a la gente: "El padre intervino".

