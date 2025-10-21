Juanma Moreno echa balones fuera y apunta a un error humano y un sistema opaco heredado en los cribados de cáncer de mama pese a llevar siete años gobernando

El contexto El presidente de la Junta echa la culpa del escándalo de los cribados de cáncer de mama a un sistema sanitario obsoleto y señala a que las responsabilidades vienen de más abajo. "El presidente es el último que se entera", ha justificado.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha tardado casi un mes en abordar la crisis de los cribados de cáncer de mama en la región, atribuyendo el problema a un jefe de servicio y a un sistema sanitario obsoleto. Según Moreno, el fallo en el cribado ha revelado un problema en el modelo de organización del Servicio Andaluz de Salud, que considera no adecuado para el siglo XXI. Aunque lleva casi ocho años en el cargo, Moreno promete reformas, incluyendo la contratación de 4.371 profesionales sanitarios y un estudio para mejorar la gestión. La oposición critica su gestión, acusándolo de hacer promesas vacías y no asumir responsabilidades.

Casi un mes ha tardado Juanma Moreno en señalar el origen de la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Y un mes después, lo reduce todo a un jefe de servicio. "El jefe de servicio no informa al director general los problemas... y al final, el presidente es el último que se entera", ha justificado el presidente de la Junta de Andalucía.

El epicentro del problema está en el hospital Virgen del Rocío y en un sistema opaco que, según Juanma Moreno, que lleva casi ocho años gobernando, viene de gobiernos anteriores para ocultar problemas. El presidente de la Junta reduce el escándalo a un error humano y un sistema opaco heredado.

Con las explicaciones que está dando sobre los fallos en los cribados cualquiera pensaría que Juanma Moreno no es el máximo responsable de la Junta de Andalucía. "El error en el cribado del cáncer de mama nos ha servido para detectar un problema. El modelo tradicional de organización del Servicio Andaluz de Salud no funciona. Es como si el siglo XXI no hubiera llegado", ha asegurado este martes.

Moreno echa la culpa del escándalo a un sistema sanitario obsoleto y señala a que las responsabilidades vienen de más abajo. Según ha indicado, se trata de un problema que "parte de un jefe de servicio que ha presentado la dimisión". "Hay una serie de personas por encima del jefe de servicio que también van a asumir sus responsabilidades como lo ha hecho la consejera", ha añadido.

Pero sí, él es el presidente de la Junta y lleva gobernando siete años en los que no ha cumplido lo que anunció. "Empieza una nueva etapa para la sanidad pública andaluza", llegó a decir al asumir el cargo.

Con esas promesas todavía en el cajón ahora promete más y más. Este martes Moreno ha anunciado que van a contratar a "4.371 profesionales sanitarios más" y que van a "emprender un estudio con la comisión de expertos para acometer una reforma en la gestión del SAS".

Pero para la oposición esos anuncios ya no cuelan. "La gestión de Moreno Bonilla es anuncio, anuncio, postureo, imagen... pero después contrataciones ni una", ha criticado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García. Critican que lejos de asumir sus fallos el gobierno de Andalucía esté echando balones fuera y aseguran que es inadmisible que carguen contra las asociaciones y los profesionales sanitarios.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.