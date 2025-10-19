Ahora

Edwin Arrieta pagó el hotel: Daniel Sancho solo se quedó la primera noche

Daniel Sancho pasó la primera noche en un lujoso complejo hotelero de la isla de Koh Phangan. Una reserva hecha y pagada por Edwin Arrieta. Así reconstruyó Equipo de Investigación el caso.

Equipo de Investigación recogió en este fragmento cómo fueron los primeros pasos de Daniel Sancho a su llegada a la isla tailandesa de Koh Phangan, famosa por sus fiestas de luna llena.

Las cámaras de seguridad grabaron todos los movimientos del joven, llegando a convertirse en valiosos testigos de sus paso por la isla. Una de ellas captó a Daniel Sancho marchándose en la moto que acababa de alquilar.

Tras recorrer 17 kilómetros, llegó hasta un lujoso complejo hotelero donde pasaría la noche, solo. Sin embargo, la reserva estaba a nombre de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano que todavía no había llegado a la isla. Una reserva que le costó 700 euros por 3 noches de hotel. 

