Así registró una cámara de seguridad a Daniel Sancho con una bolsa tras el asesinato de Edwin Arrieta

Un restaurante de lujo frente al mar, muy cerca del hotel donde se alojaba, registró a Daniel Sancho caminando solo por la orilla con una bolsa. Las imágenes fueron tomadas tras el asesinato de Edwin Arrieta.

Durante su segundo día en la isla, Daniel Sancho recogió la motocicleta que había alquilado y se desplazó hasta el muelle. Aquel 2 de agosto, Edwin Arrieta también llegaba al lugar, y fue recibido por Daniel a las 15:18 horas, según muestran las cámaras del local de alquiler de motos. Apenas 20 minutos después, ambos fueron grabados nuevamente tras haber recorrido unos 12 kilómetros.

Tal y como relata Gema Peñalosa, periodista de El Mundo, en este programa de Equipo de Investigación que ha vuelto a emitir laSexta, las grabaciones de seguridad mostaron cómo Daniel recogió a Edwin y juntos se dirigieron a un resort de bungalows con jardín y piscina privada, a escasos 300 metros de la playa.

No era el mismo alojamiento en el que Daniel se había hospedado anteriormente. Según contó Glòria Serra, Daniel hizo una nueva reserva en el hotel a su nombre, pero no dejó ningún registro de Edwin. El cirujano no tenía ni idea de que su estancia en la lujosa villa "acabaría de manera trágica".

Cuatro horas después, como explicó Peñalosa, "se observó a Daniel Sancho dirigiéndose nuevamente hacia la playa". Las cámaras de un restaurante de lujo junto a la playa, muy cerca del hotel, lo captaron caminando solo junto al mar con una bolsa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de laSexta,'Crimen en Tailandia: caso Daniel Sancho'.

