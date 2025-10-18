"Le dio 100.000 euros a su socio en España": el testimonio inédito de una amiga de Edwin Arrieta

Equipo de Investigación aporta nuevas revelaciones sobre el caso Daniel Sancho. Los reporteros viajan a Colombia y hablan con una amiga íntima del cirujano asesinado. Aunque prefiere mantener el anonimato, su testimonio arroja detalles inéditos sobre la relación de Arrieta con el joven español.

Equipo de Investigación analiza el caso de Daniel Sancho en un nuevo reportaje. El equipo, liderado por Gloria Sierra, viaja hasta Colombia para entrevistar a personas del entorno de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano asesinado presuntamente por Sancho.

Por primera vez, una amiga íntima de Arrieta accede a hablar con un medio de comunicación. Aunque prefiere mantener el anonimato, su testimonio aporta nuevos detalles sobre la relación del médico con el joven español. "No llegué a conocer a Daniel Sancho, pero Edwin hablaba de él en varias ocasiones", asegura.

La mujer explica que Arrieta mencionaba tener "varios socios" en España. "Eran varios, pero no sé si era solo Daniel. Yo escuché su nombre, pero no estoy segura si era únicamente él", aclara. Según su relato, el cirujano comentó que había entregado dinero para montar un restaurante en Madrid. "En su momento dijo que le había dado dinero para abrir unas hamburgueserías", detalla.

A la pregunta de cuánto dinero se trataba, la amiga responde: "Sí, me habló de 50.000 euros y otra vez de 100.000 euros".

Además, Equipo de Investigación localiza al gerente de la hamburguesería en la que Sancho figuraba como socio. El hombre, sin embargo, niega cualquier vínculo comercial con él. "Daniel, de hecho, es solo un colaborador en redes sociales", afirma.

