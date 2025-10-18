Equipo de Investigación llega a Colombia y habla con un amigo de Edwin Arrieta: "Él decía que en España se vivía rico… se sentía bien"

Equipo de Investigación viaja a Colombia para entrevistar a Silvio Suárez, amigo y compañero de trabajo de Edwin Arrieta, el cirujano presuntamente asesinado por Daniel Sancho en Tailandia.

El médico Silvio Suárez, colega y amigo de Edwin Arrieta, sale en defensa del cirujano colombiano ante las acusaciones sobre su relación con Daniel Sancho. "Daniel vivía en España y Edwin en Colombia y en Chile. Ese cuento de que lo amenazaba o lo asustaba no tiene ni pies ni cabeza, porque vivían a miles de kilómetros de distancia", afirma en una entrevista con Equipo de Investigación.

Suárez detalla que Arrieta viajó a España en cinco o seis ocasiones durante el último año, aunque admite que nunca le habló directamente sobre su vínculo con el joven. "Él decía: 'Todo el que quiera saber de mi vida tiene que ver mi red social’", recuerda el médico, como puede verse en el vídeo que acompaña la información.

En esas publicaciones, explica, Edwin aparecía junto a Daniel Sancho y otras personas, aunque él no las reconocía. También rememora que su colega tenía un gran interés por instalarse en el país: "Él decía que en España se vivía rico… se sentía bien".

