Un experto analiza las condiciones de la prisión donde se encuentra Daniel Sancho: "Hay problemas de hacinamiento, de salubridad y de alimentación"

Equipo de Investigación conversa con Javier Casado, director de la Fundación +34, para conocer cómo es la cárcel provincial de Koh Samui, donde fue ingresado Daniel Sancho tras declarar ante el juez.

Habla un experto sobre la cárcel de Daniel Sancho: "La sensación es de que estás cumpliendo condena en una sauna"

Equipo de Investigación conversa con Javier Casado, director de la Fundación +34, para conocer cómo es la cárcel provincial de Koh Samui, donde fue ingresado Daniel Sancho tras declarar ante el juez. Según explica, la familia del joven contactó con él para obtener información sobre las condiciones del centro.

Casado describe el penal como "la típica cárcel de Tailandia" mientras analiza las imágenes que le muestra la reportera: "Esto es por la mañana. Los presos están saliendo de la celda y bajando al patio para el conteo, que debe coincidir con los mismos internos que ingresaron la noche anterior", explica.

En las imágenes, todos los reclusos aparecen con pantalones cortos y sin camiseta. Casado señala que las temperaturas dentro del penal son extremas, con una media de 30 grados y una humedad del 80%. "La sensación es que estás cumpliendo condena en una sauna", afirma.

El experto también advierte de las duras condiciones que enfrentan los internos: "Hay problemas de hacinamiento, de salubridad y de alimentación".

