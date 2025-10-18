Un joven relata a Equipo de Investigación cómo Daniel Sancho dejó de lado a Edwin Arrieta por ser "muy pesado"

Ante las cámaras de Equipo de Investigación, antiguos compañeros de colegio de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, recuerdan al joven como un chico cercano y sociable, que trabajó como relaciones públicas en discotecas y se movía con normalidad entre sus amigos.

Equipo de Investigación localizó en una discoteca madrileña a antiguos compañeros de colegio de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho. Según relataron al programa, reemitido este viernes por laSexta, Daniel trabajó en su juventud como relaciones públicas en la sala de fiestas.

"Se movía en el mundo de la noche, pero era un buen chaval", contaba uno de los entrevistados. Otro añadía: "Conocía a mucha gente y se llevaba muy bien con los chavales".

Un antiguo compañero de colegio recordó: "Lo conozco desde hace un montón de tiempo, desde el cole. Era un chico súper normal. Nunca presumió de ser hijo de un actor. Llegó como una persona normal en primero de la ESO, y enseguida encajó porque era muy agradable".

Otro joven explicó que Sancho también era amigo de sus primas, y que a través de esas amistades conocía al médico colombiano: "Quedaba con ellos, hacía sus planes... todo normal. Hasta que les pidió que ignoraran a Edwin porque estaba siendo muy pesado y lo estaba atosigando".

En conjunto, los testimonios retratan a Daniel Sancho como un joven cercano y sociable, integrado entre sus amigos y compañeros sin recurrir a su apellido famoso.

