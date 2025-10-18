Ahora

hemeroteca de 'equipo de investigación'

Un joven relata a Equipo de Investigación cómo Daniel Sancho dejó de lado a Edwin Arrieta por ser "muy pesado"

Ante las cámaras de Equipo de Investigación, antiguos compañeros de colegio de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, recuerdan al joven como un chico cercano y sociable, que trabajó como relaciones públicas en discotecas y se movía con normalidad entre sus amigos.

"Daniel Sancho pidió a sus amigos que ignoraran a Edwin Arrieta": la confesión de un joven en Equipo de Investigación

Equipo de Investigación localizó en una discoteca madrileña a antiguos compañeros de colegio de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho. Según relataron al programa, reemitido este viernes por laSexta, Daniel trabajó en su juventud como relaciones públicas en la sala de fiestas.

"Se movía en el mundo de la noche, pero era un buen chaval", contaba uno de los entrevistados. Otro añadía: "Conocía a mucha gente y se llevaba muy bien con los chavales".

Un antiguo compañero de colegio recordó: "Lo conozco desde hace un montón de tiempo, desde el cole. Era un chico súper normal. Nunca presumió de ser hijo de un actor. Llegó como una persona normal en primero de la ESO, y enseguida encajó porque era muy agradable".

Otro joven explicó que Sancho también era amigo de sus primas, y que a través de esas amistades conocía al médico colombiano: "Quedaba con ellos, hacía sus planes... todo normal. Hasta que les pidió que ignoraran a Edwin porque estaba siendo muy pesado y lo estaba atosigando".

En conjunto, los testimonios retratan a Daniel Sancho como un joven cercano y sociable, integrado entre sus amigos y compañeros sin recurrir a su apellido famoso.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.com.

Las 6 de laSexta

  1. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Trump espera que la guerra de Ucrania pueda terminar sin tener que enviar misiles Tomahawks a Kyiv
  2. Koldo defiende a Cerdán y denuncia irregularidades ante laSexta: "Yo le conozco y no creo que haya hecho nada irregular"
  3. Vox, ni tan obrero, ni tan español
  4. El corta y pega de un senador del PP para manipular unas palabras de García-Page y llamarle "sanchista"
  5. Miles de personas protestan en Asturias contra el peaje del Huerna: "Es un atraco y una estafa"
  6. La reacción de un catedrático al ver que se vendía carne condimentada con un material de construcción: "Puede acarrear problemas gravísimos, incluso la muerte"