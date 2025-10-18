Una amiga de Edwin Arrieta revela lo que el cirujano le contó: "Me dijo que había dado 50.000 euros y otra vez 100.000 euros"

Una amiga íntima de Edwin Arrieta revela que nunca conoció personalmente a Daniel Sancho, aunque sí escuchó a su amigo hablar sobre él.

En la décima tercera temporada de Equipo de Investigación, los reporteros viajaron a Colombia para hablar con personas del entorno de Edwin Arrieta, el cirujano presuntamente asesinado por Daniel Sancho. Durante el reportaje, una amiga íntima de Arrieta accedió a hablar por primera vez con un medio de comunicación. La mujer aseguró que, aunque había escuchado mencionar a Daniel Sancho, nunca llegó a conocerlo personalmente.

La testigo también explicó que Arrieta hablaba de varios socios en España: "Eran varios, pero no sé si era solo Daniel. Yo escuché su nombre, pero no estoy segura de que fuera únicamente él", relató. Además, reveló que el cirujano le contó que había dado dinero para montar un restaurante en Madrid, concretamente unas hamburgueserías. "En su momento dijo que había dado 50.000 euros y otra vez 100.000 euros", añadió.

Por otro lado, Equipo de Investigación localizó al gerente de la hamburguesería en la que Sancho figuraba como socio. Sin embargo, el hombre negó cualquier vínculo comercial con él: "Daniel, de hecho, es un simple colaborador de redes sociales", afirmó.

*La Justicia ha condenado a Daniel Sancho a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta

