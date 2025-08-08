Ahora

Una empresaria, sobre cómo funcionan las subastas de pallets con productos devueltos: "He comprado camiones al 7% de su valor"

En un programa de Equipo de Investigación de 2022, una empresaria habló sobre su propia experiencia en el negocio de los pallets de devoluciones: en España se puede pujar hasta 11 camiones al mismo tiempo.

En este programa de 2022, Equipo de Investigación de centró en destapar lo que escondía el negocio de las devoluciones. El programa detalló cómo solo en España, se pueden subastar hasta 11 camiones simultáneamente, aunque solo empresas y autónomos pueden participar en estas pujas.

La mayor compradora de productos devueltos admitió a los reporteros que el negocio había perdido rentabilidad con el tiempo. Según explicó, las subastas comienzan con un precio inicial de 100 euros.

Además, la experta compartió que llegó a adquirir camiones a precios muy bajos: "Yo he llegado a comprar camiones al 7% de su valor. Un camión que valía 100.000 lo compraba a 7.000 y lo he podido vender por 10.000". Sin embargo, ahora enfrenta una competencia creciente, ya que otros compradores están dispuesto a pagar más de lo que ella puede ofrecer.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

*Puedes volver a ver el programa de'Equipo de Investigación: el precio de las devoluciones' en atresplayer.com.

