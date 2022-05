El importe que presuntamente ha estafado Dimitri vendiendo coches de segunda mano roza los 67.000 euros, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de enero que laSexta vuelve a emitir este sábado.

El hombre tiene interpuestas, al menos, seis denuncias por un engaño que él reconoce abiertamente cuando Equipo de Investigación le llama.

"Ante todo, pido disculpas a los afectados, lo que quiero es solucionarlo. Si en un mes puedo pagar a un cliente, los demás, que no me aprieten. No he nacido para robar, quiero llegar a un acuerdo", sostiene.

En esta línea, él sostiene que sigue vendiendo coches y que puede "aportar una devolución parcial", pero, paradójicamente, pide comprensión y empatía: "Que me entiendan y que se pongan en mi situación".

Después de que uno de los supuestos estafados denuncie que el hombre ha usado su identidad para vender otros coches, Dimitri intenta justificar los hechos: "El problema empezó con un coche, me engañaron a mí, luego a otro, etc."

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de enero que laSexta vuelve a emitir este sábado.