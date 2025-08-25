"Me quieren quitar el techo para meter a un turista": la indignación de una vecina de Barcelona a la que querían desalojar

Equipo de Investigación habló en 2024 con una inquilina que vivía en un piso de 35 metros cuadrados en Barcelona, a la que no renovaron el contrato de alquiler y obligaron a abandonar el inmueble en el que residía.

Medio centenar de vecinos de un bloque de Barcelona, entre los que se encontraba Antonia Castillo, recibieron una carta de una sociedad de inversión inmobiliaria informando de que sus contratos de arrendatarios expiraban, y de que no se iban a renovar, lo que les obligaba a abandonar el inmueble.

"Que me quieran quitar el techo para meter a un turista provoca un sentimiento de rechazo muy grande hacia esa gente. Es terrible porque nos estamos encontrando en una situación en la que las personas trabajadoras no tienen posibilidad de pagarse un techo", expresó la mujer a Equipo de Investigación en 2024.

Además, la mujer contó que pagaba "600 euros al mes" por un piso de "35 metros cuadrados, tras lo que declaró: "A los 57 años voy a tener que irme a vivir a una habitación alquilada y llevar todas mis cosas a la basura porque no tengo dónde guardarlas; puede que incluso tenga que cambiar de trabajo".

Por su parte, la empresa de inversiones que expulsaba a los vecinos aseguró que su objetivo era crear proyectos que añadiesen valor a la sociedad y que fueran sostenibles. Sin embargo, cuando cuando Equipo de Investigación intentó concentar una entrevista con ellos, les remitieron a un escueto comunicado en el que garantizaban que las viviendas iban a ser rehabilitadas y destinadas a un uso residencial.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2024 que hemos recuperado en laSexta.com.