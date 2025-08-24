Ahora

Hemeroteca

"7.500 euros" por una vivienda en Las Vegas, la peor barriada de las Tres Mil Viviendas: "Nadie quiere venir"

A pesar de que es ilegal porque los pisos pertenecen a MUVISA, la compraventa de viviendas en esta zona en el mercado negro está a la orden del día para establecer plantaciones de marihuana.

Las condiciones para tener un piso en Las Vegas, en Las Tres Mil Viviendas

Equipo de Investigación ha entrado en la barriada Martínez Montañés en Las Tres Mil Viviendas. La zona más deteriorada y más degradada de todo lo que es Polígono Sur. El lugar que, comúnmente, se conoce como Las Vegas. "Aquí nadie quiere venir a vivir", cuenta el comisionado.

Y lo han intentado. Explica que han tratado de hacer "operaciones piloto" para la "gente joven" y "mujeres víctimas de violencia de género". Pero, al final, nada: "Nadie quiere venir".

Por ello, el "80% de los pisos" se ha destinado a plantaciones de marihuana, algo que provoca la compraventa de los inmuebles y extorsiones para que quienes viven en ellos los abandonen.

Aunque la compraventa de esas viviendas es ilegal porque pertenecen a MUVISA, una sociedad municipal que gestiona viviendas protegidas, se están comprando y vendiendo en el mercado negro por valores cercanos a los "7.500 euros". Los alquileres, en torno a los "40 ó 50 euros".

Aunque ya "nadie paga nada": "Llegó un momento de inflexión en el que la gente dejó de pagar".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | El incendio en Porto obliga a evacuar a más de 300 vecinos de La Baña
  2. Aagesen ve un "vínculo claro" entre los incendios y el cambio climático y reitera de la necesidad de un pacto de Estado
  3. Israel sigue negando la hambruna en Gaza pese a que ascienden a 289 los palestinos muertos por desnutrición
  4. El Pentágono planea desplegar a miles de militares en Chicago en otra posible drástica medida de Trump
  5. Gastar más para comprar menos: el precio de los alimentos se dispara con subidas de hasta un 16% en algunos productos
  6. 'Chupa y calla', 'A ti te follo gratis' o 'La tengo dura': las polémicas chapas que se venden en Aste Nagusia