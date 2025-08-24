"7.500 euros" por una vivienda en Las Vegas, la peor barriada de las Tres Mil Viviendas: "Nadie quiere venir"

A pesar de que es ilegal porque los pisos pertenecen a MUVISA, la compraventa de viviendas en esta zona en el mercado negro está a la orden del día para establecer plantaciones de marihuana.

Equipo de Investigación ha entrado en la barriada Martínez Montañés en Las Tres Mil Viviendas. La zona más deteriorada y más degradada de todo lo que es Polígono Sur. El lugar que, comúnmente, se conoce como Las Vegas. "Aquí nadie quiere venir a vivir", cuenta el comisionado.

Y lo han intentado. Explica que han tratado de hacer "operaciones piloto" para la "gente joven" y "mujeres víctimas de violencia de género". Pero, al final, nada: "Nadie quiere venir".

Por ello, el "80% de los pisos" se ha destinado a plantaciones de marihuana, algo que provoca la compraventa de los inmuebles y extorsiones para que quienes viven en ellos los abandonen.

Aunque la compraventa de esas viviendas es ilegal porque pertenecen a MUVISA, una sociedad municipal que gestiona viviendas protegidas, se están comprando y vendiendo en el mercado negro por valores cercanos a los "7.500 euros". Los alquileres, en torno a los "40 ó 50 euros".

Aunque ya "nadie paga nada": "Llegó un momento de inflexión en el que la gente dejó de pagar".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.