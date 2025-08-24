Los Caracoleños, el clan "más grande y salvaje" de las Tres Mil Viviendas: "No atienden a reglas ni de gitanos ni de nada"

El clan protagonizó un brutal tiroteo en las Tres Mil Viviendas en octubre. "Si te cruzas con ellos, llevas todas las de perder", dicen sobre ellos.

Los Caracoleños son uno de los dos grupos que protagonizaron un brutal tiroteo en las Tres Mil Viviendas. Uno entre su clan y el de Los Naranjeros. Uno que puso de manifiesto cómo se las gasta un grupo al que definen como "el más grande y el más más salvaje" del lugar.

Así lo cuentan en Equipo de Investigación: "No atienden a reglas ni de gitanos ni de nada. Ellos viven en un mundo totalmente aparte".

"Todo el mundo sabe que, si se tienen que cruzar con ellos, llevan todas las de perder", explican sobre cómo es su influencia y poder dentro de las Tres Mil Viviendas.

