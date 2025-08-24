Ahora

Hemeroteca

Los Caracoleños, el clan "más grande y salvaje" de las Tres Mil Viviendas: "No atienden a reglas ni de gitanos ni de nada"

El clan protagonizó un brutal tiroteo en las Tres Mil Viviendas en octubre. "Si te cruzas con ellos, llevas todas las de perder", dicen sobre ellos.

Los Caracoleños, el clan "más grande y salvaje" de las Tres Mil Viviendas

Los Caracoleños son uno de los dos grupos que protagonizaron un brutal tiroteo en las Tres Mil Viviendas. Uno entre su clan y el de Los Naranjeros. Uno que puso de manifiesto cómo se las gasta un grupo al que definen como "el más grande y el más más salvaje" del lugar.

Así lo cuentan en Equipo de Investigación: "No atienden a reglas ni de gitanos ni de nada. Ellos viven en un mundo totalmente aparte".

"Todo el mundo sabe que, si se tienen que cruzar con ellos, llevan todas las de perder", explican sobre cómo es su influencia y poder dentro de las Tres Mil Viviendas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | El incendio en Porto obliga a evacuar a más de 300 vecinos de La Baña
  2. Aagesen ve un "vínculo claro" entre los incendios y el cambio climático y reitera de la necesidad de un pacto de Estado
  3. Israel sigue negando la hambruna en Gaza pese a que ascienden a 289 los palestinos muertos por desnutrición
  4. El Pentágono planea desplegar a miles de militares en Chicago en otra posible drástica medida de Trump
  5. Gastar más para comprar menos: el precio de los alimentos se dispara con subidas de hasta un 16% en algunos productos
  6. 'Chupa y calla', 'A ti te follo gratis' o 'La tengo dura': las polémicas chapas que se venden en Aste Nagusia