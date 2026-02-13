Ahora

Habla el inspector jefe del caso

La extraña boda de la 'viuda negra de Alicante' y su víctima 16 días antes de matarlo: "Lo más llamativo es que besó a su cuidador en la boca"

José Luis Fajardo, inspector jefe del caso de la 'viuda negra de Alicante', habla en este vídeo sobre la boda entre Conchi y su víctima, un enlace en el que Paco, el otro detenido por el crimen, jugó un papel de gran protagonismo.

La boda entre Conchi, la 'viuda negra de Alicante' y José Luis tiene lugar solo 16 días antes del crimen, en una pequeña localidad a 50 kilómetros de Alicante.

Al enlace sólo acuden los novios, dos amigos que ejercen de testigos y Paco, el hombre detenido por el asesinato de José Luis.

Conchi llega a su boda en silla de ruedas. Paco, su presunto cuidador, está siempre a su lado. De hecho, en el momento de intercambiar las alianzas, es Paco quien utiliza sus manos como si fueran las de Conchi y es él quien le ayuda a estampar la huella en el documento oficial.

Los novios sellan su matrimonio con un beso. Sin embargo, "lo más llamativo", tal y como apunta José Luis Fajardo, inspector jefe del caso, es lo que ocurre después de ese beso: "Primero Conchi besa a Jose Luis, pero automáticamente se gira y besa a su cuidador, a Paco, en la boca".

