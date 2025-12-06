Ahora

Los últimos contactos de Esther López antes de que se perdiera su rastro: "Estoy esperando a ver si viene Luisillo..."

Esther mandó un mensaje a un amigo horas antes de desaparecer, en el que le contaba que había quedado con 'Luisón' para ver un partido de fútbol. Una hora después, recibió un audio en el que otro amigo le preguntaba dónde podía pillar un 'pollo'.

Estos fueron los últimos mensajes que envió Esther López antes de desaparece: "Ahora me voy a ir a mi casa..."

El programa Equipo de Investigación revela uno de los últimos mensajes que Esther López envió antes de desaparecer el 12 de enero. "Ey, amigo. Estoy bien, aquí en casa esperando a Luisillo. A ver si viene y vamos a ver el partido", escribió la joven a un amigo. Siete horas después, su rastro —a sus 35 años— se perdería para siempre.

Según explica a Equipo de Investigación el criminólogo y profesor de la UCJC Francisco Pérez, "su amigo Luisón va a buscarla a su casa porque habían quedado para ver el partido de la Supercopa de España. Jugaban el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona en un pub. Como el Real Madrid gana, van a celebrarlo a casa de Luisón".

Más tarde, Esther recibe un mensaje de WhatsApp de su amigo Carolo, que le pregunta si sabía dónde podía "pillar un pollo". Ella le responde: "Ni idea, tía. Yo ahora me voy a ir a mi casa, y cada uno se va a ir a la suya".

