La hermana de Esther López cuestiona la declaración de Óscar durante el juicio

Equipo de Investigación recuerda la reacción de la hermana de Esther al ver el interrogatorio en el que Óscar asegura no utilizar nunca el modo avión, función en la que permaneció su móvil el día de la desaparición de la joven.

Durante la investigación sobre la desaparición de Esther López, uno de los detalles que más llamó la atención fue el comportamiento de los teléfonos móviles esa mañana. Tanto el de Esther como el de Óscar permanecieron en modo avión durante el mismo periodo. Según explicó un criminólogo a Equipo de Investigación, "el móvil de Esther se mantuvo en modo avión entre las 6:32 y las 8:55, exactamente las mismas horas en las que también lo estuvo el teléfono de Óscar". Pese a ello, Óscar negó en su interrogatorio haber activado dicho modo y aseguró que "nunca lo utilizaba".

Aquella afirmación chocó de lleno con la versión de Inés, la hermana de Esther, quien no solo desconfiaba de lo que estaba escuchando, sino que recordaba haber visto en ocasiones anteriores a Óscar activar el modo avión para evitar llamadas de una expareja.

"Por favor… has estado de fiesta con nosotros, te has quedado en casa de tu amiga Inés, y pusiste el móvil en modo avión porque tu expareja no dejaba de llamarte. Lo activaste para desconectar del mundo, delante de mis narices", reprochó Inés al conocer la declaración de Óscar sobre aquella mañana.

