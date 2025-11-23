Un trabajador del cortijo propiedad de Queipo de Llano: "Cuando cogían a un prisionero, le daban un tiro en la barriga"

Equipo de Investigación entrevistó en 2022 a Floreal Reina, extrabajador de Gambogaz y que coincidió con el teniente general franquista. "Comíamos un bollo en todo el día, pasábamos mucha calamidades".

Fue uno de los personajes más conocidos de la dictadura de Francisco Franco, de cuya muerte se cumplieron 50 años este jueves, y también de las más controvertidas. Gonzalo Queipo de Llano, teniente general que participó en la Guerra Civil española, se convirtió en el primer marqués de Queipo de Llano y fue propietario del cortijo Gambogaz, en Camas, Sevilla.

Fueron muchos los vecinos de la localidad sevillana que trabajaron a sus órdenes, por lo que en 2022 Equipo de Investigación localizaba a una de esas personas, Floreal Reina, un trabajador de la finca que coincidió con el teniente general.

"Cuando cogía un prisionero, decían 'dale café', lo que quería decir que le diesen un tiro en la barriga", señalaba entonces el hombre, añadiendo que "esa era la norma de Queipo de Llano".

Con tan solo 15 años comenzó a trabajar en el cortijo, donde pasó "muchas calamidades, mucha hambre". "Nos daban un bollo por la mañana de un cuarto de kilo y eso era todo lo que comíamos en el día", icontaba Floreal, a quien solo le llegaron a pagar "seis pesetas" por su trabajo.

"Yo veía a Queipo de Llano siempre a caballo. No era un hombre muy corpulento, pero no había quien se acercara a él", relataba el extrabajador del cortijo, quien desveló que en la finca vivían "el general, la familia y el aperador y la mujer". "Después, tenía cuatro o cinco casitas donde vivían prisioneros", concluía.

