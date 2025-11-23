Equipo de Investigación entrevista a un trabajador del cortijo propiedad de Queipo de Llano: "Cuando cogían a un prisionero, le daban un tiro en la barriga"

En Camas, muchos de los mayores recuerdan haber trabajado en las tierras del cortijo de Gambogaz, propiedad del general Queipo de Llano. Floreal Reina, que coincidió con él, relata con crudeza los métodos del militar.

En Camas, muchos de los mayores recuerdan haber trabajado en las tierras del cortijo de Gambogaz, propiedad del general Queipo de Llano. Floreal Reina, que coincidió con él, relata con crudeza los métodos del militar: "Cuando cogía un prisionero, decían ‘Dale café’, que quería decir que le diesen un tiro en la barriga. Esa era la norma de Queipo de Llano".

Reina recuerda que comenzó en el cortijo con apenas 15 años, enfrentándose a "muchas calamidades, mucha hambre". "Nos daban un bollo de un cuarto de kilo por la mañana y eso era todo lo que comíamos en el día", añade, mientras explica que su salario apenas alcanzaba "seis pesetas".

El extrabajador describe también la presencia imponente del general: "Siempre lo veía a caballo. No era un hombre muy corpulento, pero no había quien se le acercara". En la finca convivían "el general, su familia, el aperador y su mujer", y, a cierta distancia, "cuatro o cinco casitas donde vivían los prisioneros".

